La millonaria cuota alimentaria para sus hijas que Paulo Londra acordaría con su ex

“Las cosas no terminaron bien. No te puedo decir el por qué. Naturalice cosas que a mí me hacían mal, que me lastimaban y no me gustaban”, había revelado Rocío a fines de marzo en diálogo con LAM (América). Y agregaba: “Me daba vergüenza contarle a mis amigos o a mi propia familia, muchas veces me quedé callada”.