El eterno caos del Camino del Perú pone en peligro a los vecinos

Dos veces -cuenta la vecina- corrió riesgo su vivienda por la colisión de vehículos. “Una vez chocó un auto con un árbol a pocos metros de casa. Y antes de la pandemia, también, un pibe pasado de copas entró al terreno y se dio vuelta con el auto. Salió ileso, pero por pocos metros choca con mi habitación”, relata e indica: “nos acostumbramos a todo esto... No nos queda de otra. No me da para comprar otra cosa, para irme...”.