Pedro Aznar y su recuerdo de Mercedes Sosa: “Ella lanzaba su voz y aparecía la magia”

“Flor y raíz” refleja la profunda y genuina conexión que Pedro Aznar tiene con el folclore, y que nació a partir de su vínculo con “dos grandes artistas tucumanas”: la compositora Leda Valladares y la cantante Mercedes Sosa. De ahí su cariño por Tucumán. Recuerda que su primera experiencia con el folclore fue en la década de los 80 cuando Leda lo invitó a cantar en el disco “Grito en el cielo”, que convocó a cantores vallistos, cantantes de folclore y músicos de rock. “Ella decía había una raíz común en todos nosotros y que tenía que ver con canto ancestral. El rock, por un lado, que viene del canto africado sumado al europeo es primo hermano del canto andino que fusiona la copla española con la música de nuestra América. Y no se equivocó. Me acuerdo que ella me recalcó que nosotros, los cantantes rock, lo íbamos a entender porque ya lo veníamos haciendo. Esa experiencia me cambió la manera de entender e interpretar el folclore”, recalcó.