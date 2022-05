Un pitbull atacó a un bebé de 8 meses y lo dejó en terapia intensiva

No es novedad que un animal de esa raza ataque sin razón aparente. En febrero, otro pitbull había atacado a una beba de siete meses dejándole una cotilla quebrada y un pulmón perforado. Alejandro, el padre de la niña, había manifestado: “El perro es mío, de la familia desde chico, y hoy realmente me arrepiento de haberlo traído a la casa. Antes veía desgracias de estos animales en la tele y me tocó vivirlo a mí”.