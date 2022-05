Relato del hombre que encontró el cuerpo de Matienzo

Pujadas destacó la personalidad del aviador al decir que “bien sabía Matienzo que su máquina tenía limitaciones pero los maliciosos de ambos lados de la cordillera se ensañaban vituperando de modo mordaz a los tres y él me dijo ´es cierto que las máquinas no nos responden, pero he de hacer lo que pueda a fin de desengañar al canalla´ al tiempo que mostraba un diario de Mendoza en el cual se mofaban”. También tuvo palabras críticas para aquellos que criticaban e ironizaban antes del intento frustrado del piloto.