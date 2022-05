Son tiempos de fútbol Made in USA

Como sea, Chelsea se mantiene acaso entre los cinco-seis mejores equipos del mundo. Y siguió competitivo pese a la inevitable tensión provocada porque su dueño, el millonario ruso Roman Abramovich, fue obligado a irse tras la invasión que su amigo Vladimir Putin impuso a Ucrania. Abramovich no solo tuvo que irse del Reino Unido. Supuestamente, no podrá ingresar un solo peso por la venta de Chelsea. Y el club, es casi un hecho, pasará a manos de capitales de Estados Unidos. Chelsea se convertirá en el noveno club de la Premier League bajo capitales del país del norte. Casi media liga inglesa, la mejor del mundo, bajo el sello Made in USA.