Qué hay para hacer este domingo feriado en Tucumán

Por más Día del Trabajador que sea, la música no se detiene. A partir de las 18, en Pedro Medrano 136 (altura Crisostomo Álvarez al 3.300) tocarán Harlem, Desequilibrio y Arctic Monkey con sus covers de rock. Luego Ey Bulldog, la banda tucumana formada por Lucas Leal en bajo, Patricio Véliz en batería, Víctor Bossard en piano y Matías Lagoria en guitarra, llevará su tributo a The Beatles, desde las 21.30, al bar Irlanda (Catamarca 380), con entrada libre. A las 23, Under Tropical presentará su show bailable en el restobar Beckett’s (25 de Mayo 783).