Ferias de ciencias escolares: ¿sí o no?

Cuando se encara un trabajo de investigación a nivel profesional no siempre los resultados son exitosos. A medida que se va desarrollando el trabajo hay que modificar lo planeado para obtener un resultado y muchas veces los mismos no llegan. En otras palabras, el trabajo no es exitoso. A partir de estos problemas surgen nuevas ideas y hasta nuevas líneas de investigación. De los fracasos se aprende mucho.