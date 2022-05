Las dudas que pueden debilitar a Juntos por el Cambio

En otros sectores del radicalismo advierten que los principales inconvenientes son que las reglas no están claras y que los mensajes que se cruzan implica que ninguno de los interesados en el Poder Ejecutivo declinará sus intenciones. Consideran que los 40 puntos logrados en las nacionales están estancados y corren riesgo; no están siendo valorados como un capital conjunto que hay que potenciar. No ven un panorama favorable.