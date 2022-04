Vidal arremetió contra Milei: "quiere quebrar a Juntos por el Cambio"

"Cuando terminó nuestro gobierno, con $ 500 te comprabas dos pizzas, hoy no llegas a una. El problema hoy es que el pobre no es solo el que recibió un plan, también es el que trabaja. Y tener un título no le asegura el trabajo y el trabajo no le asegura el progreso. Quiero que nuestros hijos no se tengan que ir del país", cerró.