La guerra y su ecosistema informativo: 10 formas distintas de abordar el combate

Publicación recomendada: “The Kremlin’s gas wars. How Europe can protect itself from Russian blackmail” (“Las guerras del gas del Kremlin. Cómo Europa puede protegerse a sí misma del chantaje ruso”). Este artículo publicado el 28 de febrero pasado subraya que colocar tanto poder económico sobre las espaldas de Moscú no hizo más que fomentar sus ambiciones imperialistas y anticipa los movimientos de pinzas de Putin en las naciones que dependen de sus exportaciones energéticas.