Las dificultades de ser madre, un rol que no viene con instrucciones

- Jamás me imaginé el poder de las redes sociales, la verdad. Uno no dimensiona hasta dónde puede llegar un video de cinco o seis segundos, porque yo empecé en una plataforma de seis segundos. Era resumir todo en ese escaso tiempo. No te das cuenta de lo que estás haciendo hasta que la gente te empieza a reconocer en la calle, a pedirte fotos, a seguirte, cuando ves que los seguidores empiezan a crecer. Y de repente ya estás aquí, presentándote en teatros. Es increíble.