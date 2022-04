Runamay: una guitarra las volvió a reunir

“Sonamos exactamente igual. Tenemos un repertorio muy amplio, unas 30 canciones: folclore argentino, latinoamericano, y algo de rock nacional -comentó Lammoglia-. En los 90 éramos muy jóvenes, ninguna tenía 20 años, y se nos hizo difícil porque el ambiente del folclore era muy masculino en esa época. Todavía no hablábamos de feminismo, pero teníamos el convencimiento de que la mujer podía ocupar esos espacios e interpretar un género que no es para nada ‘suavizado’ por la feminidad sino que tiene mucha fuerza. No buscamos un sonido ‘femenino’, sino hacerlo de igual a igual con la muchachada que andaba cantando en los años 90”.