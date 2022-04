Florencia Bonelli: “Es imposible escribir un libro y no dejar algo de nosotros”

“Escribir es mi trabajo, como lo era cuando cada mañana partía hacia el microcentro porteño y trabajaba como contadora. Me levanto muy temprano, ordeno un poco mi casa y me pongo a escribir. Al mediodía hago una pausa para preparar el almuerzo -me gusta mucho cocinar- y para comer. Y luego sigo escribiendo hasta las seis o siete de la tarde”, dice muy segura Florencia Bonelli a LA GACETA.