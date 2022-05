"Vinculear": fragmentos del último libro de la famosa sexóloga argentina Cecilia Ce

Cecilia Ce, @lic.ceciliace en Instagram, se volvió popular por explicar cuestiones relacionadas a las prácticas sexuales desde un lugar científico y con un lenguaje coloquial y juvenil. Con una columna en Perros de la Calle en Radio Urbana de Buenos Aires y un show de stand up comedy, Beer&Sex Night, rompe el estereotipo y brinda “clases” de educación sexual accesible para todos. La licenciada “ce” como la llaman en la radio, se hizo popular en el mundo virtual por bautizar el sexo oral de la mujer con un nombre popular. “No había un término popular para el sexo oral de la mujer y lo inventamos: el clete. Ahora el término se fue expandiendo especialmente en el mundo virtual”, contó Cecilia en una entrevista en Diario Uno. Su charla TEDxRosario de 2019, “La ecuación del sexo”, fue vista por más de 800.000 personas y allí responde uno de los pedidos de ayuda que más le requieren: “´¿Con qué frecuencia debe tener relaciones la pareja?´, ´¿Por qué llego al orgasmo más rápido si me masturbo que si tengo relaciones con alguien?´, ´¿Cuánto me tiene que medir el pene?´ -como si hubiese un control de calidad antes de que el pene salga al mercado-. Estas preguntas a mí me resonaban y me di cuenta de que las preguntas que nos hacemos sobre la sexualidad, las hacemos con la idea de que existe una fórmula”, aseguró allí a su vez que desentraña el por qué creemos que “no somos normales” cuando las cosas no salen de acuerdo a esa “formula” sexual. “Medimos el sexo. Y lo medimos con el tiempo. Ahora, dejame que te diga que si en la situación sexual, en vez de estar concentrado y conectado con tus sensaciones eróticas, estás midiendo el tiempo en tu cabeza, y eso te aumentará la ansiedad. Y la ansiedad corta la respuesta sexual. Y va a pasar todo lo que no querés que pase”, aseguró.