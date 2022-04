Qué dijo la mujer sorprendida teniendo relaciones sexuales con un indigente

También apuntó hacia los medios y los usuarios de las redes que la castigaron de infiel. "Yo fui víctima de burlas y humillación en la televisión nacional. Fui etiquetada como una cualquiera, una mujer promiscua, una mujer con fetiches, una traidora", agregó. "Fui atacada por otras mujeres que entendieron que yo merecía lo peor. ¡Siempre supe que vivimos en una sociedad desigual, pero no elegí tener un brote, no elegí ser avergonzada, no elegí tener mi vida expuesta y destruida", finalizó.