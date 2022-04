La ex suegra de Paulo Londra lo acusó de haber sido infiel

“Ya no nos sorprende nada, nos dimos cuenta desde que nació la segunda beba del maltrato, que se fuera, que las noches fueran no para compartir en familia, salir cada vez con amigos, el dormir todo el día; mi hija de golpe se encontró con Paulo estaba en una cabaña con cinco amigos y cinco amigas, y ya eso no lo soportó”, sentenció.