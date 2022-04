"El único que está a medio camino es Jaldo", respondió Ocaranza

El gobernador interino, Osvaldo Jaldo, dijo hoy que el intendente Germán Alfaro "no me podrá enfrentar (en las elecciones provinciales de 2023) porque se va a quedar en el camino". Y provocó la reacción del secretario de Gobierno de la Municipalidad, Rodolfo Ocaranza, quien sostuvo que "el único que está a medio camino aquí es Jaldo. Claramente no es gobernador ni presidente de la Legislatura, no pudo nombrar a su propio gabinete. Hasta ahora sólo vimos afiches y carteles, obras, ninguna".