Caso Nisman: citan como testigo a un jefe de inteligencia durante el kirchnerismo

El fiscal federal Eduardo Taiano citó para una fecha a determinar de junio a Fernando Pocino, ex director de Reunión Interior de la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y la ex Agencia Federal de Inteligencia (AFI), para que declare en la causa judicial que investiga la muerte del fiscal que estaba a cargo de la investigación del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que había sido hallado con un tiro en la cabeza el 18 de enero de 2015 en el baño del departamento donde vivía.