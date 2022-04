La crítica de un ex "Decano": "El Pulga Rodriguez hizo muchas cosas bien, pero hizo una mal"

Díaz, de gran presente en el "Pincha", con protagonismo en el torneo local y la Copa Libertadores, también se tomó el tiempo de valorar a otro ex "Decano": Ricardo Zielinski, su actual técnico. "Vino el 'Ruso', arranqué jugando y al otro torneo no estaba bien del pubis. Cuando vino (Jaime) Ayoví me dediqué a recuperarme, más que nada de la cabeza que de lo otro. Zielinski me esperó porque yo tenía un pie afuera de Estudiantes, lo demás vino con trabajo", aseguró el jugador.