Gerardo Morales dijo que no votaría por Macri en las presidenciales

Además, dejó bien en claro que no aceptará que el diputado libertario Javier Milei se incorpore a Juntos por el Cambio (JxC). "Hay sectores de JxC -no voy a mencionar- que quieren un acuerdo con Milei por encima del acuerdo de la coalición. No nos vamos a amontonar para joderle la vida a la gente", afirmó.