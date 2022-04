Emotivo momento: Verónica Lozano logró pararse en vivo a tres meses de su accidente

“¡Estoy recontenta! Es raro. Me duelen mucho los pies abajo. Como todo eso está hecho a nuevo, siento en los talones como puntaditas y estoy muy emocionada. Quiero hacer hincapié en esto y no es que soy ejemplo de nada. Yo la saqué barata, pero hay gente que está en una situación de discapacidad que está muchísimo peor que yo. Me estoy parando, tengo posibilidades de progresar, pero hay algunas personas que no”, reflexionó Lozano ante la audiencia.