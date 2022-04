Un talento con “cara de tucumano” conquista las pantallas

- Fue una locura, porque filmé las dos cosas a la vez. En la serie, El Toba tenía un lunar blanco en el pelo y me lo tuvieron que teñir. Entonces, cuando iba a filmar la película, me iba a una peluquería para teñirme todo de negro. Cuando volvía a la serie, me volvían a teñir de blanco y así... Han sido unos días muy intensos de ir y venir. Me tocó dos días que se me juntaron las jornadas de filmación, así que han sido 16 o 18 horas de trabajo entre las dos producciones. Ha sido vivir la intensidad del trabajo en la industria audiovisual en todo su esplendor.