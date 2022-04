Qué hay para ver en CCC Go y en las plataformas de streaming

Camilo es un joven que quiere ser cantante de música popular. En busca de su sueño, y porque sabe que su talento no es suficiente para ganar, finge ser ciego y pobre en un reality de canto. Por esto contrata a los Cuca, una humilde y encantadora familia que por un “dinerito” le abre las puertas de su casa, a pesar de que Constanza, la hija mayor, desaprueba la mentira. Pero medida que gana popularidad, Camilo descubre que la vida no es un reality y que, aunque el amor es ciego, no hay peor ciego que el que no quiere ver.