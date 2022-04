A Tucumán, en precios no le gana nadie; cada segundo aumentan; es lo más irrespetuoso, descabellado y diría sobrepasado que hay. ¿Hasta cuándo viviremos en una provincia en la que no es normal lo que ocurre? Los provincianos no somos ilusos y nos damos cuenta de que estamos siendo robados impunemente con los precios. Todo es más caro.