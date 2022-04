Actividad deportiva: algo bueno oculta la noche

El catamarqueño, Álvaro Macías, no por nada eligió correr el Rally Nocturno Isidro Reyes antes de empezar la defensa del título del Campeonato Tucumano. “Es uno de los mejores del país. Por eso lo usé como preparación”, afirmó. La victoria en la noche de Santa María no fue la primera para él. “Estaría bueno que los campeonatos tengan fechas nocturnas y no sólo que se corran aisladamente como en Isidro Reyes”, anheló.