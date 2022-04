Planteo contra Macri: que se confirme el procesamiento

La querella en la causa por espionaje ilegal a familiares de los 44 tripulantes fallecidos en el hundimiento del submarino ARA San Juan pedirá mañana a la Cámara Federal porteña que confirme el procesamiento del ex presidente Mauricio Macri. Lo hará la abogada Valeria Carreras en una audiencia convocada por el Tribunal de Apelaciones y en la que expondrá de manera oral a través de Zoom, mientras que la defensa del ex presidente anunció que presentará un escrito para pedir que se revoque el procesamiento. La audiencia será ante los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens, quienes luego quedarán en condiciones de resolver si ratifican lo decidido en el caso por el juez federal interino de Dolores Martín Bava, quien en diciembre pasado procesó al ex mandatario. (Télam)