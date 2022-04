Campeonato Tucumano de karting: un regreso auspicioso

“Fue bastante gente. Es muy lindo ver que al público le gusta y apasiona el deporte”, afirmó Lautaro De la Riestra. El piloto de 15 años fue el ganador de la categoría 150 B que tuvo el parque de autos de mayor cantidad. De la Riestra, pese a ese factor de correr con más rivales que en cualquiera de las divisionales que se presentaron en La Madrid, no lo sintió como una dificultad. “En la final no me costó tanto. Largué desde el primer puesto y me mantuve ahí”, afirmó el piloto que corre por sexto año en el karting tucumano.