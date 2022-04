La música ancestral dialoga con un sonido nuevo

El trabajo musical sonoro está hecho “por capas”, según afirmó Salguero. “Es hacer un entramado denso que tiene muchísimas capas. No tiene muchas horas de estudio, sino de charlas muy extensas con Javi sobre la música que escuchamos. Por ejemplo, hay un disco del ‘Mono’ Banegas que se llama ‘Reminiscencia’ que me ha impulsado a trabajar en esa línea, porque muestra una manera distinta de resignificar el folclore -contó-. Me ha abierto una puerta y me ha ayudado a dejar de lado los prejuicios que tenía con respecto a la incorporación de otros sonidos. Él ganó un premio Gardel con ese disco y nos juntamos a intercambiar ideas, me hizo escuchar música y charlamos mucho”.