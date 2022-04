Bienal de Venecia: las formas del pasado que están presentes

Más allá de que en los poderosos medios de comunicación la venta de su puesta en la Bienal de Venecia (se inaugura el sábado al público) por seis cifras haya sido la gran noticia, desde un punto de vista artístico, su valor es distinto, no se mide en las decenas de miles de dólares. Es el valor cultual, no de cambio, ni de uso; es la visibilidad de una cultura aborigen o precolombina; el coleccionista que la adquirió habló de “reivindicación de otras culturas”. Chaile se a convertido en el artista favorito argentino. No hay diario que no pretenda entrevistarlo, mientras con su madre, amigos y asistentes disfruta con la poderosa atracción que provocaron sus imágenes. Vayan cinco tips para conocerlo.