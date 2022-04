“Argentina es un país calesita que siempre está dando vueltas sobre lo mismo”

- Últimamente estoy un poco escéptico con la insistencia de la pasión futbolística. Al final veo que se hacen cosas que nos sirven para justificar actos que no me terminan de gustar. Me acuerdo que vi en televisión la mañana siguiente del partido entre Boca y River en el Santiago Bernabeu a un muchacho hincha de Boca que estaba desolado. Y él decía que era el peor momento de su vida, incluso más que la muerte de un amigo. No puede ser que nos tomemos tan en serio algo como el fútbol. Hay algo que dejó de funcionar con esta falsa pasión, que dejó de tener sentido. Hay que repensar algunas cosas. Eso no significa que cuando veo un partido intenso no me siga produciendo emociones, pero me empezó a incomodar tanta locura y que además sirva para justificar formas de violencia.