Estrategias para hacer frente al bullying

También se conocieron casos de personajes públicos, como el del cantante Abel Pintos, que contó en televisión que le tocó padecer las burlas de sus compañeros de escuela. “Hasta el día de hoy tengo una pequeña renguera por una operación que tuve cuando era chico. Nací con una formación del pie que no es la habitual, por decirlo de alguna forma, y me operaron de muy chiquitito. Me pusieron un yeso hasta los tres años y aprendí a caminar con el yeso puesto”, relató. Y resaltó la actitud de la cantante Lali Espósito que, enterada del caso de una niña mendocina víctima de bullying, le envió un video con un mensaje conmovedor: “Quería mandarte mucho amor y decirte que me estoy enterando de que sos hermosa, que te gusta bailar, pintar y hacer de todo. Te quiero mandar un beso especial y decirte que vos sos muy especial y que sos una reina total. No hay que llorar, hay que estar contentos porque uno siempre tiene que amarse y uno tiene mucha gente que lo quiere”.