Montiglio, hombre clave en la victoria de 2011, confía en el “Decano” para el duelo ante River

Está claro que para vencer a River, tendrá que mejorar su producción; ajustar las tuercas necesarias para que no se repitan errores en el sector defensivo, neutralizar circuitos de juego (sobre todo de mitad de cancha hacia adelante) y sobre todo, tener una pizca de suerte. “Parece imposible, pero no lo es”, dice César Montiglio, ex lateral volante del “Decano” que sabe lo que es salir victorioso de un reducto que tendrá 72 mil simpatizantes “millonarios” alentando por el equipo de Marcelo Gallardo.