"Tractorazo": "El campo se va hacer notar", afirmó el titular de la Sociedad Rural Argentina

“Como decimos desde la entidad, donde haya un productor, allí está la Rural. Y eso es lo que vamos a hacer acompañando a los productores", indicó Pino. Y admitió que "faltaría a la verdad si digo que no estuve con gente que de una u otra manera organiza esto". "Pero la realidad es que, cuando nos invitaron a opinar y participar, básicamente estaba todo definido. Todo, la forma, cómo y dónde. Y dijimos: perfecto. Directamente no pudimos participar en la toma de decisiones y por lo tanto con mucho respeto, sabiendo que no nos queríamos adueñar de nada, se dispuso seguir para adelante, y que cada uno acompañará de la manera que le parezca”, detalló el representante.