El tenso cruce entre Tolosa Paz y Espert por la situación económica del país

Durante el debate en el programa "A dos voces" (Todo Noticias - TN), los parlamentarias abordaron también las situación económica que vive el país. Espert se refirió a la inflación y apuntó contra la emisión del Gobierno. "La gente no llega a fin de mes y el Frente de Todos tiene un conjunto de cavernícolas para bajar la inflación", explicó y añadió: "dejando de mentir se baja (la inflación), la maquinita hace que la gente no tenga confianza en el país, no se hace nada para generar confianza".