El poder misógino acecha en la temporada dos de “La jauría”

Con respecto a una subtrama que presenta la serie, sobre un docente que es sometido a escrache por comportamientos que él no reconoce como abuso, Puenzo opinó en una entrevista sobre cómo se redefinió esa palabra en los últimos tiempos. “Parece hace un siglo, pero hace dos o tres años había comportamientos que no eran considerados abuso y ahora sí -dijo-. Que de repente un profesor te mirara sexualmente, si nunca te había tocado o nunca te había dicho nada inapropiado, no era considerado un abuso. Que hoy haya chicas que digan ‘yo sí considero que es un abuso’ es algo interesante para reflexionar”.