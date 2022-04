La declaración de Sabrina Garciarena que descolocó a Germán Paoloski en plena entrevista

"¿En algún momento, besando a un actor, que baste a muchos y muy facheros, te confundiste?", preguntó Paoloski con la seguridad de quien espera un no como respuesta pero Sabrina fue muy sincera. "Sí, obvio", respondió sin tapujos. Al ver la cara de su pareja ella le aclaró que no sucedió estando con él y agregó: "Esto es hace 13 años atrás. Empecé a los 14 años a trabajar y besé a muchos compañeros, así que sí, imaginate que me pasó. Pero no te voy a dar nombres".