Caso Adhemar: “Jamás imaginé recibir una acusación así por ser una empleada”

La joven de 29 años trabajaba en una inmobiliaria de la capital. En el ambiente se la conoció por ser una “leona para las ventas”. Su corta vida laboral estaba llena de éxitos. Sus contactos y la facilidad para alcanzar los objetivos que le fijaban sus empleadores llamaron la atención. Y Edgar Adhemar Bacchiani fue uno de los que se fijó en ella. Él, como lo hacen la mayoría de los traders, buscan jóvenes con ese perfil para realizar los negocios. Lucas Barrera Oro, el otro tucumano señalado por la justicia federal de Catamarca, también reunía los mismos requisitos. “Ahora con el diario del lunes bajo el brazo me doy cuenta de muchas cosas. Pensé que me habían contratado por mis condiciones, no que tenían todo armado y después me terminarían perjudicando”, explicó en una entrevista con LA GACETA.