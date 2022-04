Caso Adhemar: “Los que tienen que preocuparse son los denunciantes”

“No les debe gustar nuestro modelo de negocio, simplemente eso. Las operaciones en criptomonedas no están regularizadas, no significa un delito o algo ilegal”, señaló Edgar Adhemar Bacchiani en un programa de la televisión cordobesa en la última entrevista que otorgó. Lo hizo cuando se presentó en los tribunales cordobeses para aclarar su situación procesal.

“Los que se tienen que preocupar son los denunciantes. No somos ninguna estafa piramidal ni sistema Ponzi. Mi modelo de negocio es muy diferente que creo que vamos a tener que estudiar todos los argentinos”, agregó en la misma nota. “Siempre hemos demostrado voluntad de pago. Estamos con una demora, no hay una cesación de pagos”, insistió.

Las declaraciones del creador de Adhemar generaron fuertes cuestionamientos entre los abogados querellantes que lo denunciaron y los inversionistas. Uno de sus defensores también habló sobre este punto en particular. “Los que lo han denunciado tendrán que aclarar de dónde sacaron los fondos con los cuales confiaron en la persona de él”, declaró el defensor del CEO Ricardo Moreno que lo asiste legalmente en Córdoba.

José Sánchez del Bianco, que también lo defiende en “La Docta”, aclaró la situación de Bacchiani. “No estamos en presencia de ningún tipo de estafa, simplemente hay una cuestión administrativa por los bloqueos a las cuentas que se le hicieron a la empresa. Una vez que se solucione este conflicto se normalizarán los pagos que fueron asumidos, previa reestructuración de la deuda con los intereses que correspondan”.

“Es una empresa que ha funcionado muy bien en el mercado y que dio buenos réditos durante bastante tiempo. Se trata de una firma seria que no ha podido responder a sus obligaciones por una cuestión meramente administrativa. El dinero está y eso se puede chequear en la página del Banco Central”, insistió el profesional. “Ya se presentó la documentación correspondiente para que se levante el bloqueo y una vez que se efectúe, los inversores, como siempre se hizo, comenzarán a cobrar, por lo que descarto cualquier tipo de ilícito”, finalizó Sánchez del Bianco.

Mientras en tribunales se discuten las cuestiones legales, los inversionistas se presentarán hoy en el local de Adhemar Capital para comenzar a averiguar cuál es el nuevo ofrecimiento que tiene la empresa para que se regularice la situación.

La esperanza de los inversionistas renació el viernes. La gerente de Adhemar Tucumán Sofía Aylán, a través de las redes sociales, informó que comenzarían con los pagos que venían demorados.

“Hablan de que tenemos que presentarnos con turnos, pero nadie te los da. Iremos lo mismo porque ya estamos cansados de las vueltas que están dando”, indicó M.R, otra damnificada. “No tengo ningún problema en denunciarlos si es que ellos no me dan una propuesta inmediata porque tengo cómo justificar los fondos que invertí. Son mis ahorros de 15 años”, agregó la mujer en una charla con LA GACETA.

Juan Carlos, otro damnificado, destacó: “si hay personas que no pueden justificar los fondos que invirtieron es porque provinieron de algún ilícito y, seguramente, no se pondrán contentos cuando ‘El Pelao’ no puedan devolverle el dinero que le dieron. Entonces, le diría a ‘El Pelao’ que se cuide él”.