Caso Adhemar: “Éramos empleados, no tomábamos las decisiones”

El ex integrante del seleccionado tucumano de rugby rompió el silencio. “Voy a hablar por mí y por Lihue. Éramos simples empleados y no sabíamos cuál era la situación de la empresa. Si hubiéramos sabido que no le devolverían la plata a los ahorristas, nos hubiéramos ido en el acto. Desconocíamos toda la operatoria”, explicó. “No entendemos por qué nos involucran como miembros de una asociación ilícita. Éramos simples empleados que no teníamos poder de decisión. Hacíamos lo que nos pedían”, añadió.