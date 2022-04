La impunidad que se respira en Tucumán

Hasta hace algunos años se calculaba que subir a Tafí del Valle desde la capital o desde Yerba Buena implicaba no más de una hora y media de viaje. Hoy no se puede pensar en menos de dos horas (o más si se trata de una fecha especial). Camiones de gran porte, colectivos de dos pisos y cientos de autos y camionetas (a los que se suman ahora también los bikers) se encuentran en esa ruta angosta en la que muchos se preguntan cómo es que posible que no se produzcan tragedias todos los días. El desarrollo vertiginoso, desordenado y masivo de Tafí del Valle y El Mollar expone la necesidad de buscar algún camino alternativo a la 307. Y las referencias a la Quebrada del Portugués son recurrentes. De hecho, todos los años los políticos se encargan de anunciar que se están gestionando fondos para hacer la obra. El último fue el jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manzur ¿Esos anuncios se concretarán alguna vez? Los antecedentes no favorecen a los optimistas. Un dato de color: en algunos despachos oficiales hay quienes creen que una alternativa para superar tantas idas y vueltas es consolidar la ruta que comunica Hualinchay, en San Pedro de Colalao, con Tolombón, en Salta. Hoy es apenas una huella abandonada en la alta montaña.