Un encuentro con el amor y la entrega

“Indudablemente, la tradición cristiana nos da como referencia un relato y un perfil a través de la imaginería tradicional que se va internalizando a lo largo de cada vida y que, si no se activa desde motores íntimos, espirituales, no nos permiten ver la imagen del Cristo que está exactamente en el lugar donde no buscamos: el otro. El arte, a través de los tiempos, ha sido siempre una forma de aproximación a Dios, y permite que ‘Cristos despojados’ sea una aproximación dramática que enlaza lo espiritual con lo artístico en un encuentro con el público, que permitirá finalmente ese Cristo social que debiera triunfar en lo terrenal”, adelanta el grupo.