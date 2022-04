Luis Juez criticó la fractura del oficialismo en el Senado y apuntó contra Cristina

"No podés estar todo el día corriendo el arco a todo el mundo porque no te gusta por donde va la pelota. No se puede estar cambiando y empezando siempre de cero porque no te gusta como sale el resultado. Eso termina cansando y termina destrozando las instituciones de la peor manera. Lo de Cristina es imposible de sostener", afirmó Juez, consginó América 24.