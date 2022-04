La Bancaria cargó contra los miembros del Tribunal de Cuentas

"El Tribunal de Cuentas atrasa 300 años. Esa es la suma de las edades de Terraf, Vidal, Díaz Ricci y Curia. Pese a su edad avanzada no se jubilaron como el resto de los trabajadores; no por su voluntad patriótica, sino por el trato de monarcas que reciben. Porque además de no pagar impuesto a las Ganancias tienen el privilegio de no rendirle cuentas a nadie", comienza el panfleto, difundido durante el día de hoy, firmado por la secretaria general de la seccional local, Cecilia María Sánchez Blas, y por el secretario nacional de Administración, el diputado Carlos Cisneros.