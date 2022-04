La lluvia demoró la aplicación del estacionamiento pago

La concesión del estacionamiento pago en la capital tucumana parecía estar encaminada a ser inaugurada cuando, en febrero, se anunció que las empresas encargadas ya habían comenzado a pintar las calles que formarán parte de este nuevo sistema. Los conductores, sin embargo, todavía estacionan donde quieren en el centro y, al buscar su auto, deben pagar a los “trapitos” que cuidan los vehículos en la calle.

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán concesionó el estacionamiento pago de las calles a dos empresas rosarinas, Tecnoware S.A. y Tecnoagro Vial, entre ambas conformaron una Unión Transitoria de Empresas (UTE) y ya se encargan de brindar el servicio en Rosario.

Los trabajos de pintura y colocación de cartelería ya empezaron. Si bien aún no terminaron, el proyecto sigue en marcha, afirmaron en la Municipalidad. Facundo Lavieri, representante de la UTE, confesó que originalmente el plazo para terminar con los trabajos era a finales de marzo y, a partir de entonces, comenzaría a funcionar el servicio. Advirtió, sin embargo, que están demorados. Y culpó a las condiciones climáticas por las demoras.

“Sigue todo en pie obviamente. La demora se debe a cuestiones climáticas principalmente, ya que al ser trabajos que se realizan en la vía pública dependemos de que no llueva ni durante, ni en las 24 horas previas para colocar la pintura. Y lo mismo pasa con los carteles”, señaló Lavieri ante las consultas de este medio.

El mismo razonamiento siguió Rodolfo Ocaranza, secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán: las lluvias detuvieron el avance del proyecto. “Efectivamente está demorado. El retraso que hay es simplemente por una cuestión climática, falta que terminen de pintar el área concesionada (funcionará en 292 cuadras entre las cuatro avenidas que rodean el centro tucumano) y no lo pueden hacer por la lluvia”, dijo el funcionario.

“Simplemente las lluvias que hemos tenido (en referencia a las del lunes y martes de la semana pasada) conspiran mucho en contra. Estimábamos que el clima no iba a llegar con tantas precipitaciones hasta tan entrado el año, pero así se dio. Simplemente es eso, todo lo demás marcha según lo planeado”, insistió en una conversación con LA GACETA.

Aplicación sí, parquímetros no

Una vez que se concluya con los trabajos de pintura y cartelería -dijo Ocaranza- comenzará a funcionar el sistema “a pleno, sin parches”. “Y esto es así porque, además, la empresa ya contrató personal y contrató agencias así que está pagando costos fijos ya”, confirmó.

Cuando comience el cobro oficial por estacionar en el centro la UTE adelantó que no se colocarán parquímetros en la ciudad, sino que el sistema funcionará a través de una aplicación digital mediante la cual se podrá ver, en un mapa, qué lugares hay disponibles para estacionar. Además, por supuesto, de realizar el pago digital directamente desde ahí, según el tiempo que hayan ocupado el lugar. Para quienes no quieran o no puedan descargar la App en sus celulares (o no dispongan de un celular) se habilitarán puntos de venta para que compren una papeleta en la que conste el tiempo por el que estarán estacionados. “La App va a estar disponible para cuando empiecen las pruebas del sistema”, agregó Ocaranza.

El precio de estacionar

Una de las preocupaciones más importantes, como siempre, es el precio. En este sentido, el costo que se deberá abonar por estacionar autos o camionetas será el 50% del precio de un litro de nafta súper YPF en San Miguel de Tucumán. Es por ello que, teniendo en cuenta los últimos aumentos, la hora para estacionar costará $ 57. Para las motocicletas, en cambio, el estacionamiento saldrá el 25% de lo que pagarán los vehículos de mayor porte. Si se mantienen estos valores, costará $ 14,25.

En contraste con algunas cocheras ubicadas en el microcentro y en Barrio Norte, el estacionamiento por hora puede llegar costar entre $ 120 y $ 150 para autos; entre $ 150 y $ 200 en el caso de camionetas y entre $ 50 y $ 80 para las motos. Por su parte, los cuidacoches del microcentro -agrupados en la cooperativa “Aparkar”-, suelen hacer sus cobros con un papel que indica que cada 60 minutos se deben pagar $ 40 o $ 50.

Planean colocar estacionamientos para bicis

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán se comprometió a avanzar con un proyecto para facilitar el estacionamiento de bicicletas en distintos sectores de la Capital. “Vamos a implementar un proyecto de estacionamientos públicos para bicicletas y está previsto que a mediados de abril empiece el programa”, explicó Eduardo Prebisch, subsecretario de Gobierno de la capital. “Se instalarán bicicletarios en los sectores más transitados de la ciudad”, agregó.