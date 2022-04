San Martín: con goles, comenzó a pagar la confianza

Juan Bautista Miritello sabe lo que es pelearla desde abajo. No sólo porque el año pasado, sin lugar en Defensa y Justicia, tuvo que buscar ritmo en la Primera B Metropolitana -donde le fue muy bien- si no porque su camino en el “Santo” también comenzó siendo cuesta arriba.

En las primeras siete fechas apenas había jugado 72 minutos, siempre ingresando desde el banco en cuatro partidos. Hasta ese momento, el delantero titular indiscutido para Pablo De Muner era Lucas Cano, quien en las primeras fechas del torneo había convertido dos goles.

Pero el duelo ante Almagro, para “Miri” fue clave. Entró a falta de nueve minutos, con el equipo ganando 1-0 y aguantando el resultado; pero ese puñado de minutos le alcanzaron para pegar el primer grito con la camiseta “albirroja”. Ese sólo un anticipo de lo que se sucedería luego; una seña, un “aquí estoy” que De Muner supo entender, justo cuando Cano se quedaba afuera del equipo por lesión.

“Estoy contento por hacer goles. Pero también porque además de eso que es importante para los delanteros, también le aporto lo mío al equipo”, remarcó en la tarde-noche de Caballito, la jornada consagratoria desde que llegó a Tucumán.

Los dos tantos que le marcó al “Verdolaga”, guiaron al “Santo” al triunfo y fue una importante inyección anímica para el ex delantero de Talleres de Remedios de Escalada. Además, al llegar a cuatro tantos en el torneo, Miritello se sumó al pelotón que lidera la tabla de goleadores: Lautaro Díaz (Villa Dálmine) y Nicolás Servetto (Almagro) tienen seis conquistas cada uno. “Es importante convertir. Lo hice ante Almagro y Deportivo Maipú y luego en dos partidos no... es muy difícil jugar en San Martín porque es un club muy grande que exige”, aseguró.

Pese a que el equipo acababa de vapulear a Ferro como visitante y que el equipo está segundo en la tabla, a cuatro puntos de Belgrano, él es consciente que todavía quedan varias cosas por corregir en pleno camino hacia el sueño mayor. “Tuvimos un minuto de distracción y terminó en gol de ellos. Es cierto que luego resolvimos bien las cosas y cerramos el partido, pero no podemos permitirnos ese tipo de licencias”, advirtió.

Miritello sabe que San Martín está obligado a ser protagonista en la Primera Nacional y que por historia y presente debe luchar por los ascensos en juego; sin embargo, no esquiva responsabilidades. “Mostramos una identidad muy buena, pero es importante mantenerla. La gente se puede ilusionar, pero también hay momentos en los que vamos a sufrir. Eso sí, dentro de la cancha dejaremos todo para conseguir los resultados que todos queremos”, agregó.

Como todo buen compañero, Miritello no quiere llevarse sólo los flashes que siempre encandilan a los goleadores. Por eso, resaltó el trabajo de todo el equipo y esquivó con clase -tal cuál se sacó de encima a su marcador en el 2-0 “Santo” en Caballito- la pregunta que lo sugería como dueño del dorsal “9”. “Hay compañeros que juegan muy bien. No sé si se puede decir que me gané la “9”. Creo que aproveché la oportunidad que tuve. Partimos desde aquí, después se verá cómo sigue”, sentenció elevando el punto de exigencia y apostando a más. Claro, ser el goleador del “Santo” no es para cualquiera.

La mira puesta en Mitre

El “Santo” volvió ayer por la tarde a los entrenamientos de cara al duelo con Mitre de Santiago del Estero (el viernes desde las 21.10 en La Ciudadela). La agenda señala que hoy, mañana y el jueves el grupo se entrenará, desde las 9, en el complejo “Natalio Mirkin”. De Muner espera saber si podrá contar con Tino Costa.