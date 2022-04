Impactante video: una joven se salvó de milagro tras caer a las vías del tren

"No entiendo como estoy viva", reveló la joven que sufrió un descompensación en la estación Independencia, en La Matanza, y cayó a las vías en el momento exacto del arribo del tren. De milagro salió ilesa y la impactante caída fue registrada por una cámara de seguridad de Trenes Argentinos.

El accidente ocurrió el 29 de marzo y salió a la luz este fin de semana. En las imágenes se ve que la joven comenzó a sentirse mal y a caminar zigzagueando sobre el andén. En ese momento llegaba el tren. Antes de que la unidad se detenga, la mujer cayó en un hueco que hay entre las vías y el andén.

Los pasajeros que estaban en la estación se alarmaron y muchos se taparon los ojos para evitar ver la posible tragedia. Un policía que estaba de guardia se arrojó sobre el piso y extendió su mano para rescatarla. Una vez que logró sacarla a la superficie, la joven fue acostada sobre el andén mientras todos los presentes aguardaban la llegada de la ambulancia.

Mujer se descompensó y cayó a las vías del tren en La Matanza Infobae

Los médicos que la atendieron constataron que presentaba politraumatismos varios y pérdida de conocimiento. Luego fue trasladada al Hospital Alberto Balestrini, donde le realizaron le practicaron estudios y luego fue dada de alta. Está en perfecto estado. "Me bajó la presión y me desmayé", contó la joven que todavía no entiende cómo salió con vida de tremendo accidente.

Mujer se descompensó y cayó a las vías del tren en La Matanza

"No tuve ni un rasguño, ni en los brazos ni las piernas. Caí a las vías por el medio de dos vagones. No fue nada para semejante accidente. Fue una suerte increíble por donde quedé. Si mi contextura física hubiese sido más grande quizás ni la contaba”, dijo Candela, quien además se mostró muy agradecida por la atención recibida en la estación de trenes y el hospital.