La “renta inesperada” apunta al campo y a ganancias súbitas

El ministro de Economía y su equipo tuvieron el fin de semana un “retiro” en Chapadmalal. Martín Guzmán evaluó entonces cifras y las nuevas medidas contra la inflación y la posible “nueva imposición” tributaria bautizada como “renta inesperada”, y partió ayer hacia EEUU. Allí, junto al titular del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, participará de un encuentro organizado por el FMI y el Banco Mundial en Washington. Habrá reuniones y encuentros “cara a cara” con el staff de ambos organismos de crédito. La delegación argentina gestionará “ e paso” un “re-refinanciamiento” a través de un nuevo Fondo de Resiliencia y Sustentabilidad aprobado hace unos días, que ofrece condiciones de financiamiento mucho más ventajosas que los tradicionales préstamos del Fondo.

Mientras, Guzmán le dejó al Presidente las medidas para equilibrar la inflación para su evaluación final, focalizadas en la “renta inesperada” que tuvieron algunos sectores. No se trata solo del campo, como se especuló tras la entrevista que dio el ministro el lunes pasado. Sería más amplio.

“Hay ganancias inesperadas que no son fruto de inversión adicional o más contratación de empleo, sino que no son fruto de un shock. Estamos buscándole la vuelta”, había adelantado el ministro en C5N.

Según Tiempo Argentino, el nuevo gravamen podría sumar más de $ 350.000 millones en este año, según el cálculo de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), sobre proyecciones de cuánto más valen ahora las exportaciones de un puñado de productos agrícolas en relación al valor que tuvieron durante 2021.

Definen con simple la ecuación de la BCR. En 2021 ingresaron U$S 38.049 millones por las exportaciones de 13 productos derivados de cinco cultivos: soja, maíz, trigo, cebada y girasol. Y la proyección es que en 2022, las exportaciones de esos mismos ítems aportarán ingresos por U$S 41.053 millones, unos U$S 3.004 millones más, es decir un total de $ 350.000 millones.

No está claro si la intención del Gobierno es llevarla como proyecto de ley al Congreso para tomar parte de esa “renta inesperada” por los elevados precios mundiales y, si se incluirá a los productos ya vendidos o solo a los que se vendan a partir de la vigencia de la ley. Lo cierto es que será difícil convencer a las Cámaras que aprueben esa norma.