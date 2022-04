“Critican los inútiles”: Sangenis (h) respaldó a Jaldo en su gestión

El concejal yerbabuenense Alejandro Sangenis (h) salió al cruce del ex diputado José Cano y del intendente capitalino Germán Alfaro, quienes embistieron contra el gobernador interino Osvaldo Jaldo. “Quienes critican siempre son los mismos inútiles que cuando les tocó el turno de gestionar no solo no lo hicieron, sino que estuvieron rodeados de tufillo a corrupción. No están presos por la desidia, cuando no por amiguismo judicial”, dijo en un comunicado.

El edil peronista cargó principalmente contra el radical por criticar la gestión del tranqueño. “Parece que a Cano le queda tiempo después de tratar de arreglar el affaire Corea, donde lo imputaron, y sigue intentando ensuciar a Jaldo”, señaló. En otro comunicado, agregó: “Jaldo es candidato de lujo a Gobernador 2023. Tiene militancia, experiencia y, sobre todo, probada capacidad y equilibrio. No hay comparación con Cano, con su frustrado paso por el desquicio que fue el Plan Belgrano, además de ser ‘el eterno candidato’ a cuánto cargo haya y que siempre pierde.

Respecto a la gestión que está mostrando el vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, dijo: “Jaldo trabaja tenazmente por la provincia y sus habitantes. Hoy la gente percibe una provincia que se encamina en orden y seriedad, con problemas que son tratados y encarados con responsabilidad y, sobre todo, con amplitud política”.