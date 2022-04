“Jaldo, Mister Hyde”: Cano salió al cruce del gobernador interino

“Es difícil que Tucumán pueda tener futuro o plantear un debate en serio con hombres como Osvaldo Jaldo en el poder. Es la representación local de Mister Hyde, ese personaje que cambiaba de cara según la ocasión”, manifestó José Cano (foto), saliendo al cruce del gobernador que lo atacó duramente, al igual que lo hizo con el intendente Germán Alfaro. El vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo mencionó como “Alfarito” y “Canito” a sus adversarios políticos.

El radical Cano acotó que Jaldo ocupa cargos muy importantes desde 1985. “Tiene récords en candidaturas testimoniales. Traicionó a quien bautizó como el mejor gobernador de la historia y luego dijo las peores cosas de Manzur, a quien hoy alaba y obedece solo porque le dejó el sillón de gobernador. Parece una novela de enredos, pero es la historia de una provincia en decadencia”, dijo.

“Jaldo es el pasado y el presente de un Tucumán dónde hay narcos en el Estado, dónde tienen que crear un ministerio para tapar su inoperancia porque las otras provincias del norte crecen en obras públicas mientras en Tucumán no hay proyectos, donde los que mandan quieren callar al que piensa distinto. Por Tucumán, Jaldo no puede ser el futuro de esta provincia”, apuntó por último el ex diputado nacional y actual interventor de la UCR en Santiago del Estero.